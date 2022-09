Aurora Ramazzotti, il selfie in dolce attesa con Goffredo in ascensore: felicità e cuoricini

Sorrisi, selfie in ascensore e un cuoricino. Appaino sereni e felici i futuri genitori, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza che a gennaio daranno alla luce il loro primo figlio. Estrema gioia da parte dei nonni, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, che in diversi modi hanno manifestato la loro estrema felicità.

Solo pochi giorni fa Aurora ha annunciato la sua gravidanza tramite un video su Instagram in cui ripercorreva i vari rumors che, nel corso degli anni, vociferavano che fosse incinta. Tutti errati, tranne l'ultimo. Quello di Chi che, qualche settimana fa ha lanciato il gossip, mai confermato dai diretti interessati fino al video postato dalla stessa Aurora. «Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare. Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così! A chi capisce, a chi sente, a chi vede. Vi voglio bene» ha scritto la figlia di Eros in didascalia al suo video.

E, proprio ieri, Aurora ha raccontato ai follower tutto: «Quello che volevo dire è nell'ultimo periodo sono stata molto assente dai social, so che sembra impossibile perché pare che io sia ovunque, ma chi mi segue e mi vuole bene da un po' sa che sono stata assente. Una scelta consapevole e necessaria, da una parte per capire cosa mi sta accadendo in questo ultimo periodo. E poi perché vi confesso che questo fatto di essere diretta e trasparente, di aver quindi portato me stessa su questi canali, un po' stava diventando un'arma a doppio taglio». «Quindi sto cercando di carburare anche alla luce di quello che mi sta succedendo - continua la futura mamma facendo riferimento al bebè e la volontà di preservare la sua vita privata - e poi sento un po' come se qualsiasi cosa io possa dire si superflua, a chi mi segue voglio dire che sto carburando e tornerò. So che c'è qualcuno curioso, e lo capisco, fatemi capì e poi ci risentiamo», ha concluso.