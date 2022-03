Aurora Ramazzotti a “Belve”: «Coma etilico? Il mio tasso alcolemico era così alto che...»

Aurora Ramazzotti è stata ospite di Francesca Fagnani a Belve su Rai 2. Francesca Fagnani ha ricordato alla Ramazzotti il suo periodo difficile da adolescente tra problemi alimentari e altro.

Aurora, 25 anni, ha ammesso di avere in passato alzato il gomito e di avere superato il limite in più di un'occasione. "Fino a che punto?", l'ha portata a confidarsi la conduttrice di Belve, ricevendo per contro il racconto di un episodio, che la Hunziker rivelò qualche anno fa, facendo finire la figlia Aurora nell'occhio della bufera.

Aurora Ramazzotti ha risposto così a Francesca Fagnani: «Beh, sono finita in coma etilico. Sono stata malissimo, mi hanno portato via in autombulanza, non ricordo nulla».

La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, che all'epoca era minorenne, ha raccontato: «Non mi è stata fatta la lavanda gastrica, quindi tecnicamente non sarei finita in coma etilico, ma il dottore mi disse che avevo un tasso alcolemico così alto che avrebbe ammazzato un uomo adulto: 'non so se sei miracolata o hai il fegato di ferro”».