Aurora Ramazzotti con mamma Michelle e papà Eros per i suoi 25 anni: le foto del pigiama party

Aurora Ramazzotti ha compiuto 25 anni ed ha festeggiato il suo compleanno all’insegna dell’amicizia e della famiglia. Una tenera foto ritrae la ragazza in mezzo alla mamma Michelle Hunziker e al papà Eros. Uno scatto dolce e significativo, celebrato con la scritta “Love 25” tra cuori rossi. Ma non solo l'affetto dei parenti. Ospiti al pigiama party tanti amici ed amiche dei Aurora, tra i quali Sara Daniele e Paola Di Benedetto, Alessando Onnis de Le Iene, Bianca Atzei col compagno Stefano Corti e tanti altri: outfit richiesto giacca da camera e pantofole, il tutto illuminato da luci soffuse e allietato dalla musica.

Tutti gli invitati erano in pigiama, e quello della Ramazzotti era elegantissimo, in seta e dai colori accesi. Non sono mancate le gag a proposito delle mise degli ospiti, soprattutto per quella sfoggiata da Stefano Corti in vestaglia di velluto e calzino di spugna. "Ma davvero dorme così?" ha chiesto la festeggiata a Bianca Atzei. Michelle Hunziker in bianco si è rilassata insieme alle sue amiche su quello che è stato ribattezzato "il divano delle sciure". "E' bellissimo, stiamo da Dio" ha detto la showgirl inquadrata dalla figlia.