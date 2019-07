Aurora Ramazzotti pubblica la foto da bambina con Michelle Hunziker: «Ma come fa tua madre?»

Venerdì 26 Luglio 2019, 17:17 - Ultimo aggiornamento: 26-07-2019 18:40

Aurora Ramazzotti e la foto da bambina con mamma Michelle Hunziker. I fan notano un particolare: «Ma come fa tua madre?». La figlia di Eros Ramazzotti e della conduttrice svizzera ha condiviso su Instagram un tenero scatto del passato, ma l'attenzione dei follower è catturata da un dettaglio.Nell'immagine, una baby Auri in compagnia di mamma Michelle. Aurora commenta ironica: «In questa foto ci siamo io, mia mamma e il piccolo Rudy, un dolce gatto persiano che se avesse potuto cambiare pianeta per evadere da me, ci avrebbe messo la firma. Guardandomi in faccia non solo se ne può dedurre la motivazione, ma mi sorgono spontanei altri due pensieri: il primo è che vorrei sapere cosa ci facessi in tuta da educazione fisica nel bel mezzo di uno shooting professionale. Il secondo pensiero è.. @therealhunzigram che problemi avevano le mie sopracciglia?».I fan apprezzano la foto amarcord, ma in molti si fanno la stessa domanda: «Come fa tua madre a essere sempre uguale?». E ancora: «L'hanno ibernata? Adoro». E Aurora risponde divertita: «Esatto». Il tenero scatto fa il giro del web e supera i 155mila like.