Sabato 31 Agosto 2019, 18:10 - Ultimo aggiornamento: 31-08-2019 18:18

Aurora Ramazzotti e la tenera foto con papà Eros. C'è chi nota qualcosa sul viso di lui: «Non è possibile...». La figlia del cantante romano e di Michelle Hunziker ha postato su Instagram un tenero selfie che la vede ritratta in compagnia del suo papà.Nell'immagine, sia Aurora che Eros hanno un'espressione buffa e la figlia d'arte cinguetta ironica: «So' ragazzi». Lo scatto arriva a pochi giorni dalle foto del bacio di Marica Pellegrinelli con Charley Vezza e sono tanti i fan che sostengono Eros: «Forza, supererai anche questa». Ma l'attenzione di alcuni follower è attratta dallo sguardo e dal look del cantante romano: «Non è possibile, ormai si è trasformato in Nainggolan».Sono diversi i fan che, divertiti, notano la somiglianza. In ogni caso, la foto di Eros Ramazzotti con la figlia maggiore Aurora fa il giro del web. I fan sono con lui.