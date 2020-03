Aurora Ramazzotti e i numerosi fratelli: «Sogno di essere il ponte tra i figli di mio padre e mia madre»

Aurora Ramazzotti, con quattro fratelli nati dalle relazioni (finita da poco) del padre Eros Ramazzotti con Marica Pellegrinelli e della mamma Michelle Hunziker con Tomaso Trussardi, ha sicuramente una famiglia allargata.

Per lei la famiglia è fondamental e vorrebbe essere ponte per unire le due famiglie: «Io sono una sorella quasi zia. Loro sono parte di me, li amo – ha spiegato A “Grazia” - Celeste e Gabrio, rispettivamente il figlio di mia madre e di mio padre, hanno sei giorni di differenza. Andranno a scuola insieme, chissà. Sogno un giorno di farli comunicare, di essere il loro “ponte”…».

Aurora ha già cominciato la lavorare nel mondo dello spettacolo - «La prima informazione che trovi di me su Google è ‘Aurora Ramazzotti raccomandata’. Ormai ci sono abituata. Oggi capisco mio padre quando, all’inizio della mia carriera in tv, temeva che mi esponessi troppo e mi facessi male. Invece, mi ha fortificato» - ma la preparazione continua: «Lavoro da cinque anni e sentivo il bisogno di imparare».





Ultimo aggiornamento: 18:59

