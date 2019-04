Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, giornata rovinata: supercar rotta e arriva il carroattrezzi

Giovedì 11 Aprile 2019, 21:05 - Ultimo aggiornamento: 11-04-2019 21:32

Giornata rovinata dal motore della loro supercar per. La figlia di Eros e Michelle Hunziker e lo studente di ingegneria ed esperto di fitness, sono legati dal 2017 e vivono un amore a distanza, dato che lei vive a Milano mentre lui abita a Londra.Approfittando del tempo insieme al coppia aveva deciso di trascorrere una romantica giornata al mare, ma un guasto all’auto ha rovinato tutto. Il motore, come dimostrano le immagini pubblicate da “Nuovo”, va in panne e mentre Goffredo Cerca di riavviare il veicolo, Aurora non si perde d’animo e chiama i soccorsi.Arriva il carroattrezzi che carica la vettura per portarla in officina, mentre la coppietta è costretta a un inaspettato cambio di programma.