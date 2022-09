Aurora Ramazzotti ironizza sulla presunta gravidanza. Mistero sul 'pancino'

Aurora come back. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è protagonista, ormai da giorni, di un gossip che sta incuriosendo tutti: è incinta del compagno Goffredo? I rumors ormai impazzano da giorni e la giovane conduttrice e influencer non ha mai replicato se non col silenzio. Oppure, con stories Instagram sporadiche che però non chiariscono né disdicono la presunta gravidanza.

Proprio questa mattina, Aurora ha postato delle stories con frasi ironiche, com'è solita fare, e con riferimenti chiari al polverone che l'ha travolta. Una serie di scatti fotografici di quando era bambina e, per ognuna, una didascalia diversa: «Io che apro i DM questi giorni» scrive riferendosi chiaramente alle tante domande che le saranno arrivate dai follower. E infine, l'annuncio atteso dei fan dopo giorni di silenzio: «I'm back bitchessss». Nella foto Aurora indossa un paio di jeans e un top che lascia scoperta la pancia, che risulta del tutto piatta. Nessun rigonfiamento, neanche un accenno: la gravidanza sembra non esistere. Ma nessun accenno sull'indiscrezione lanciata dal magazine Chi, solo frasi ironiche.

Le sories su Instagram

«Sempre io che provo a stare alla larga dai social» continua in un'altra story dove si mostra da piccola con una smorfia. «Letteralmente io che mi sveglio, apro la finestra e vedo la pioggia» prosegue nella successiva. E ancora, pubblica uno scatto da bambina con sguardo furbetto e sorriso: «Lo so che sono una simpaticona eheheheheh» scrive a corredo della stories. Per finire, invece, dice ai follower di dover andare ma: «Vi tengo d'occhio». Cosa avrà voluto dire?

L'ironia

Sembrerebbe che Aurora usi la sua ironia, ormai nota, per deviare una risposta netta sull'argomento, ma il riferimento è chiaro. Di certo, il fatto di voler scansare i messaggi in privato o le chiare domande che le vengono fatte sulla gravidanza lascia il dubbio: sarà vero o no il gossip?