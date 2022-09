Aurora Ramazzotti incinta, le prime foto della pancia: il bimbo dovrebbe nascere a gennaio

Aurora Ramazzotti non ha ancora annunciato ufficialmente la gravidanza: ma su Chi spuntano le foto che la ritrarrebbero in dolce attesa. Secondo il settimanale infatti sarà mamma a gennaio e la pancia inizia a farsi vedere. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti e il compagno Goffredo Cerza non hanno confermato, né smentito ma lei durante l’evento del Corriere “Il tempo delle donne” e ha detto: “Faccio molta fatica a proiettarmi nel futuro. Tendo a vivere più il presente. Mi auguro però di mettere su famiglia”.

Fotografata a Roma

Aurora Ramazzotti ha trascorso il fine settimana a Roma dai genitori del compagno e proprio con loro è stata fotografata da “Chi”, in edicola mercoledì 14 settembre Per lei, un paio di pantaloni ocra e un top nero che lascia scoperto l’addome e un pezzo di pancia che appare arrotondata.