Aurora Ramazzotti rientra dalla Spagna e va a fare il tampone, i fan la criticano: «Ma perché?»

Aurora Ramazzotti è appena rientrata a Milano dopo un viaggio a Lanzarote e ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto scattata dall'amica di sempre Sara Daniele annunciando di essere in procinto di andare a fare il tampone perché di ritorno dalla Spagna, uno dei Paesi a rischio contagio da coronavirus. Molti followers hanno commentato criticando la sua scelta di fare le vacanze all'estero.

«Ultima foto Lanzarotina... La pubblico dai sessantasei gradi centigradi del mio appartamento milanese e in procinto di andare a fare il tampone per chi rientra dalla Spagna», ha scritto a corredo del post la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Parole che hanno scatenato moltissimi commenti.



«Non si era detto di fare le vacanze in Italia?», chiede un utente. E ancora: «Sarà che io sono una qualunquista a cui piace moltissimo questa politica perchè per me rilanciare l'economia italiana significa anche fare le vacanze in Italia e comprare italiano. Almeno oer un anno si potrebbe fare questo sacrificio... Aurora stessa aveva postato un video dove ne parlava chiaramente. Poi vabbė..ha predicato bene e razzolato male ma ci sta».

La scelta di andare in Spagna ha avuto come conseguenza quella di dover fare il tampone e c'è chi le chiede «E perché ci sei andata?», mentre qualcuno risponde ipotizzando che sia stata pagata.

