Aurora Ramazzotti, la replica a Tomaso Trussardi. «Mamma e papà di nuovo insieme? Spero di no»

Aurora Ramazzotti dopo un lungo silenzio risponde a Tomaso Trussardi, fresco di separazione con Michelle Hunziker, e parla del possibile ritorno dell’amore fra la mamma e il papà Eros Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti (Instagram)

Aurora Ramazzotti e la replica a Tomaso Trussardi

Aurora Ramazzotti ospite di Francesca Fagnani a “Belve” stasera alle 22.55 su Raidue risponde a Tomaso Trussardi. Dopo la separazione con la mamma Michelle Hunziker infatti l’imprenditore aveva parlato del loro rapporto: «Negli ultimi tempi - aveva confidato - i rapporti con Aurora si sono un po’ rarefatti e mi spiace molto, mi auguro che tutto si sistemi. Ho un affetto grande per lei, continuo a usare un beauty-case con le iniziali che mi ha regalato lei per un compleanno».

Aurora, dopo un lungo silenzio, ha deciso di replicare e portare serenità: «Tomaso è entrato in una famiglia complessa già di suo - ha spiegato - Si è fatto carico di alcune cose che nessuno ti dà gli strumenti per gestire. Io non sento il nostro rapporto compromesso: noi siamo persone diverse e abbiamo idee diverse, ma io gli voglio molto bene».

Eros e Aurora Ramazzotti (Instagram)

Mamma e papà di nuovo insieme?

Da tempo si parla di un riavvicinamento fra i suoi genitori, Michelle (ora pare molto vicina all’ex gieffino Giovanni Angiolini) ed Eros Ramazzotti, che tra l’altro durante il programma “Michelle Impossibile” sono sembrati ancora molto affiatati: «Non me li ricordo neppure insieme. Non ho ricordi, ho delle foto: bellissimi, sono iconici, pazzeschi. Li trovo meravigliosi, ma per come li conosco io sono incompatibili completamente. Si esaurirebbero a vicenda. Io spero con tutta me stessa che non succeda».