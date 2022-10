Aurora Ramazzotti, il bellissimo gesto che riguarda i suoi abiti: sui social le foto tra gli scatoloni

Aurora Ramazzotti è in dolce attesa e per fare spazio a colui (o colei) che fra pochi mesi allargherà la sua famiglia ha bisogno di trasferirsi in una nuova casa. Iniziano dunque i preparativi per un trasloco che si preannuncia molto impegnativo. Non a caso la figlia del cantante Eros ha chiamato una professionista del riordino per farsi aiutare con il suo imponente guardaroba.

Aurora Ramazzotti e gli scatoloni del trasloco

La giornata di ieri di Aurora è stata scandita da un fitto programa di selezione di vestiti, jeans, scarpe in vista del trasferimento nella nuova casa dove andrà a vivere con il suo storico fidanzato Gregorio. Per la ragazza non si tratta solo di fare ordine e preparare gli scatoloni del trasloco. Come spiega la 26enne, i capi di abbigliamento che non vorrà più verranno probabilmente venduti e il ricavato destinato a qualche ente di beneficenza con l'aiuto di mamma Michelle.

Districarsi tra i mucchi di t-shirt e felpe non è così semplice, ne è prova il breve video girato mentre lei riemerge da un cumulo di abiti sparpagliati sul letto, con una mano tesa in segno d'aiuto. Dopo sei ore di duro lavoro la Ramazzotti comincia a vedere la luce o, per meglio dire visto che nel frattempo si è fatta sera, una sequenza di scatole e pacchi disposta ordinatamente nel corridoio, già selezionata per essere o venduta o portata nella nuova casa. «Un primo passo è fatto» scrive orgogliosa Aurora, che non vede l'ora di iniziare questo nuovo capitolo della sua vita.