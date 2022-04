Avril Lavigne si sposa: la proposta di matrimonio da favola nella città dell'amore

Non c'è due senza tre, nemmeno per Avril Lavigne. Dopo due matrimoni naufragati, la rock star canadese convolerà a nozze con il suo nuovo fidanzato, il cantautore Mod Sun. A dare il lieto annuncio è stata la stessa cantante, che sui social ha pubblicato una serie di scatti romantici con il suo fidanzato.

Avil Lavigne si sposa, la proposta di matrimonio da favola nella città dell'amore

Il compagno, a cui è legata da circa due anni, ha deciso di dichiararsi nella città dell'amore per eccellenza, Parigi. La cornice della proposta è stata la Tour Eiffel, davanti alla quale la coppia si è giurata eterno amore, lo scorso 27 marzo. «Oui! Je t’aime pour toujours» ha scritto Avril Lavigne accanto all'album ricordo, condiviso ieri su Instagram.

Rose rosse, champagne, vista sulla Senna e, naturalmente, l'immancabile anello da favola: un diamante a forma di cuore. A spiegare il significato di quest'anello è stata la stessa cantante ai microfoni di People: «Sapeva fin dall’inizio che volevo un diamante a forma di cuore perché il giorno in cui ci siamo incontrati avevamo degli anelli pavimentati a forma di cuore abbinati. Da allora li abbiamo indossati tutti i giorni, quindi è giusto avere un diamante a forma di cuore come anello di fidanzamento. Lo amo così tanto», ha raccontato. «Eravamo a Parigi su una barca sulla Senna. Avevamo un violinista, champagne e rose. Sembrava che il tempo si fosse fermato, e in quel momento c'eravamo solo noi due».

Le love story di Avril Lavigne

Nel 2006 Avril Lavigne ha sposato il fidanzato Deryck Whibley, leader dei Sum 41, al quale era legata sentimentalmente dal 2003. Il matrimonio è durato tre anni, la coppia si è separata nel 2009 e il divorzio è stato finalizzato il 16 novembre 2010. Tra il 2010 e il 2011 ha avuto una relazione con Brody Jenner, figlio di Caitlyn Jenner. Nel 2012 è stato annunciato il suo fidanzamento con il cantante dei Nickelback, Chad Kroeger, con il quale la cantante ha collaborato al suo quinto album. I due si sono sposati nel luglio 2013, ma già due anni più tardi erano pronti alla separazione. Sarà la volta buona?