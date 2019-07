Baby George per i suoi 6 anni indossa una polo H&M da 6 euro: il principino è già influencer

Ma proprio nel giorno del suo compleanno è apparso sui social con la maglia della Nazionale inglese di calcio e lo si vede anche indossare una polo verde da 6 sterline della catena H&M : un'evoluzione dello stile di Prince George

Ormai ilè diventato un'icona di stile: è già George-mania in Inghilterra, sta diventando l'influencer più potente e più giovane del mondo (un giro d'affari per l'economia del Regno Unito stimato in 1,7 miliardi di sterline). George è stato salutato come il Posterboy , un vero e proprio influencer mondiale ad appena 6 anni di età.