Ballando con le Stelle, Arisa sempre più sensuale: «Il mio corpo è uno strumento di libertà»

Una delle concorrenti più apprezzate a Ballando con le Stelle è Arisa. Vuoi per le sue capacità "danzerecce" vuoi per la sua sterzata verso una ritrovata sensualità, Arisa piace. Finalista al talent show condotto da Milly Carlucci, la ragazza che con occhialoni e gonna a campana cantava Sincerità ora è una donna che (lei stessa ammette) «Era/o romantica» e si mostra sicura e pronta a tutto.

Ballando con le Stelle, la sensualità di Arisa

Nella sua ultima intervista a Tv Sorrisi e Canzoni l'artista torna a parlare della sua svolta erotica. Tutti i registi e gli attori del porno ormai la vogliono e lei si dice pronta a mettersi in gioco anche su questo fronte: «Il mio corpo è uno strumento di libertà. Ho avuto uno sviluppo precoce da piccola il mio fisico mi imbarazzava. Adesso non mi vergogno più della mia femminilità. Insegnamo alle bambine a non vergognarsi del loro corpo e ai maschi a rispettare».

Vito, solo un amico

Ma la cantante ci tiene anche a spiegare meglio il suo rapporto con il suo maestro Vito Coppola, tanto chicchierato. «Al momento c'è una bella amicizia. Vito è un ragazzo sensibile, creativo, un arista vero. Ma io ho 39 anni, lui 29... E poi si sa una cosa è la vita nello show, un'altra la vita di tutti i giorni». Si è parlato tantissimo infatti nelle puntate del programma di Rai 1 del feeling speciale che c'è tra la cantante e Vito, loro anche ci hanno ricamato molto sopra, postando immagini insieme più o meno vestiti e baciandosi durante le esibizioni. E per i telespettatori che non aspettano altro che vedere le coppie formarsi, il fidanzamento era fatto, ma non è così, a quanto pare. E a mettere le cose in chiaro è proprio Arisa.