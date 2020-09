Ballando con le stelle, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: «Non escludo niente a priori…»

«Non escludo niente a priori», Elisa Isoardi non nega l’interesse per Raimondo Todaro, suo maestro a “Ballando con le stelle”, talent condotto da Milly Carlucci. Da quando è iniziata la trasmissione si parla di una liaison fra di loro, anche se a causa dell'assenza per motivi di salute di Raimondo Todaro, Elisa Isoardi nell'ultima puntata ha dovuto esibirsi da sola sul palco, con ottimi risultati.

Se dovesse esserci qualcosa fra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro però sarà dopo “Ballando”: «Tutto ciò che avviene ed è avvenuto fin qui con Raimondo – ha confidato a “Chi” - è avvenuto là dentro e riguarda solo la musica e il ballo. Todaro è un insegnante serio, responsabile e rispettoso, e la stessa cosa vale per me come allieva. Poi non escludo niente a priori, ma se, sarà dopo Ballando; per ora abbiamo cuore, mente e corpo solo per il ballo». Intanto spera che tornerà presto al suo fianco: «Spero che il medico riesca a dargli l'ok per fare le prove e per esserci, ma tutto è a discrezione dell'ospedale Gemelli. Però intanto lui è tornato a casa e sta bene».

Per ora comunque è single («L'amore manca e non manca, io ora amo Ballando e non è retorica. Poi se capita, perché no. Per ora sto sola con un cane, Zenith, che è una grande risorsa»), anche se spesso le viene ricordata la relazione con Matteo Salvini: «lo sono il totale della mia storia Il negazionismo non è una buona bandiera: Signore e signori io sono questa, con ciò che mi porto dietro e a testa alta…».

Ultimo aggiornamento: 17:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA