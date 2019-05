Ballando, Nunzia De Girolamo hot balla e si vede tutto. Poi scoppia la polemica con Mariotto e Selvaggia Lucarelli

Sabato 25 Maggio 2019, 22:34 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2019 23:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e i giurati. L'ex politica con il ballerino siciliano si esibiscono in un tango.e a fine esibizioneglielo fa notare: «Mi sa che a casa non ci puoi tornare...». Poi però scoppia la polemica.Guillermo Mariotto afferma: «». E Nunzia De Girolamo s'infuria: «». E Todaro rincara la dose: «». Ma Mariotto non ci sta: «». Interviene Selvaggia Lucarelli: «Ha capito che Guillermo non intendeva il peso, ma ha fatto finta di non capire.».Gli animi si scaldano e si alzano i toni.. La gara continua.