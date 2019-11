Ballando con le Stelle, Veera Kinnunen rompe il silenzio da Marco Liorni: «Osvaldo non è la causa della rottura con Oradei...»

Si è parlato moltissimo della mia vita privata, io non ho parlato finora perché non ero pronta. Molte cose che sono state detto non sono vere, oggi sono qui per dire la mia verità





L'amore con Oradei è finito dopo undici anni, i settimanali avevano immortalato una litigata per strada parlando di una forte gelosia dell'allora fidanzato per il feeling tra la Kinnunen e Osvaldo: , Veera Kinnunen per la prima volta rompe il silenzio a Italia Sì. La ballerina finlandese era finita al centro del gossip dopo la fine dell'amore con il collega Stefano Oradei e l'inizio di una relazione con l'ex calciatore Dani Osvaldo , conosciuto sulla pista di Ballando con le stelle L'amore con Oradei è finito dopo undici anni, i settimanali avevano immortalato una litigata per strada parlando di una forte gelosia dell'allora fidanzato per il feeling tra la Kinnunen e Osvaldo:

Quella notte c'era stata una litigata con atteggiamenti poco consoni. Non entrerò nei dettagli perché ci sono cose che si possono dire e altre che non si possono dire ma l'episodio ha sicuramente segnato la nostra storia. In realtà il motivo di quella lite non era la gelosia, la nostra coppia era in crisi da molto prima, quello che succede dietro le porte chiuse nessuno lo sa

, ha spiegato la ballerina nella trasmissione condotta da Marco Liorni.

Abbiamo avuto una crisi forte molto prima. Può essere che era geloso di Dani ma non era quella la causa della nostra rottura

, ha aggiunto la Kinnuen spiegando che la relazione con Osvaldo è nato quando era single:

Io ho la coscienza apposto, eravamo già una coppia rotta. Quando ho inziato la mia storia con Dani ero una donna libera



I due ex si ritroveranno nel programma condotto da Milly Carlucci a marzo 2019:

Siamo professionisti, facciamo questo di mestiere. Siamo persone mature e bisogna andare oltre. Con Stefano c'è rispetto reciproco, ci vogliamo bene. Non avremo prolemi a lavorare insieme

, ha concluso nella puntata andata in onda il 9 novembre su Rai1.

Ultimo aggiornamento: 20:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

».