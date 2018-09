I balli scatenati della super model Miranda Kerr e dell'inventore di Snapchat Evan Spiegel a Capri

Sabato 1 Settembre 2018, 13:11

CAPRI - L'estate sembra non finire mai per la taverna caprese più paparazzata d'Italia. Nelle prime ore di venerdì 31 Agosto è stata la volta di Evan Spiegel, il fondatore di Snapchat, l'applicazione di messaggistica istantanea più popolare tra i teenager, in compagnia della bellissima Miranda Kerr, super model australiana, ex angelo di Victoria Secret's ed ex moglie di Orlando Bloom. Il viavai di star internazionali continua tra Funiculì funiculà e Oje vita oje vita mia, tutto sapientemente mixato tra le hit del momento, ritmi latini e pezzi da novanta americani.Le due star si sono scatenate con il sound dell'anema e core insieme ad amici, e intanto i bodyguard erano lì a proteggerli da foto e video indiscreti. Mentre Spiegel si divertiva a ballare, Miranda col suo bel vestito a fiori e scollo a barca era più in disparte, finchè Gianluigi Lembo e la band dell'anema e core hanno intonato «Tammurriata nera». A quel punto anche la super modella non è riuscita a resistere a ballare, facendo capolino dalla platea a sinistra del palco, mentre le sue amiche erano a centro pista sui tavoli.Inizialmente non riconosciuti dai più, sono stati poi subito scoperti da giovani ospiti americani.A riprendere alcuni momenti della serata, il designer Amedeo Scognamiglio, habitué e grande amico della taverna, seduto al tavolo accanto alle star, in compagnia di super businessman newyorkesi, tra cui Josh e Marjorie Harris, giganti della finanza e proprietari della squadre di hockey New Jersey Devils e di basketball Philadephia 76ers.Una Taverna Anema e Core che all'alba dei suoi 25 anni è sempre più cosmopolita. L'estate continua.