Balotelli contro l'ex fidanzata Clelia: «Le donne fanno figli solo per soldi. Io usato come bancomat»

È guerra tra Mario Balotelli e la sua ex Clelia, madre di suo figlio Lion. Tra i due è scoppiata una furiosa lite social e il calciatore ci fa giù pesante: «La legge dovrebbe impedire alle donne interessate ai soldi di avere bambini contro il volere degli uomini solo per avere denaro, questo è diabolico, triste e immorale». La replica della modella non si è fatta attendere.

Balotelli: «Usare terze persone come un bancomat»

«La famiglia nasce dall’amore e non dalla convenienza. Se tu sei single, ti diverti e non puoi provvedere a te stesso, non usare terze persone come un bancomat, trova un lavoro prima di avere figli. Anche se la legge a volte non è giusta, Dio lo è… E la punizione alla fine sarà eterna», scrive il giocatore bresciano senza fare nomi.

La replica

Arrivata presto la replica di Clelia: «Non ha rispetto delle madri. L’unica cosa che fa, è mentire», «Sono una sua vittima fisicamente e mentalmente… Non si ferma mai», ha scritto taggando Mario Balotelli. L'influencer da quasi 400 mila su Instagram, dopo la celere risposta, ha pubblicato nelle proprie Instagram stories anche degli scatti in cui si ritrae mentre bacia il piccolo Lion.

Balotelli, i suoi due figli

Balotelli ha due figli: Pia di 8 anni, nata dalla relazione con la modella ex gieffina Raffaella Fico, e Lion, nato nel 2017 dall’amore con Clelia, bancaria e modella. Pia, è stata riconosciuta ufficialmente solo nel febbraio 2014, dopo un lungo processo in tribunale.