Barbara D'Urso, Alba Parietti e gli altri vip al party più scatenato dell'estate (al Twiga di Forte dei Marmi)

L’estate rovente dei vip italiani si anima con uno dei party più attesi ed esclusivi. Al Twiga di Forte dei Marmi si sono date appuntamento domenica 7 agosto coppie giovani e affiatatissime, come quella formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli e da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, ma anche amori longevi e irriverenti come quello tra Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Sono proprio questi ultimi a presentare la prima edizione di The Alessandro Nomellini Awards 2022, il riconoscimento che celebra le eccellenze del made in Italy.

L’evento, creato dall’imprenditore toscano Alessandro Nomellini, ha anche ricevuto il sostegno di Kris Jenner (la mamma del clan Kardashian), sua amica e socia. Davanti ad una selezionata platea di ospiti italiani e internazionali, le celebrity nostrane hanno festeggiato i valori tricolori con i racconti di figure influenti nel panorama sociale e culturale della Penisola, come l’infettivologo Matteo Bassetti e la conduttrice Rai Vera Carbone. Grande assente uno dei premiati, Stefano De Martino, che causa positività al Covid-19 non ha potuto ritirare il riconoscimento come miglior conduttore della stagione.

Non sono mancati i nuovi talenti, come la modella influencer Agata Samperi, e le voci più autorevoli nel proprio campo, come la dottoressa Annalisa Pizzetti.

Gli ospiti, dal mondo dello sport a quello della musica, si sono scatenati in pista dopo la premiazione, grazie al dj set di Stash dei The Kolors (che sta per diventare papà per la seconda volta) e all’esibizione dei Gemelli DiVersi, che hanno rielaborato il repertorio storico a partire dal cult Dammi solo un minuto.