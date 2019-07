Barbara D'Urso innamorata? Lei risponde: «Stanotte ho dormito con il mio fidanzato»

Lunedì 1 Luglio 2019, 10:45 - Ultimo aggiornamento: 01-07-2019 11:25

«Ho dormito con il mio fidanzato questa notte», scrive su Instagram Barbara D'Urso. La dichiarazione dell'instancabile conduttrice Mediaset arriva in risposta alle voci su una sua presunta nuova relazione e diventa un gossip 'succulento'. Chi conosce bene la regina degli ascolti di Canale 5 sa però che è una donna molto ironica e che il suo cuore appartiene ai figli e al pubblico.La frase pubblicata, infatti, è a corredo di un selfie insieme a un orsacchiotto di stoffa. ​«Stanotte ho dormito con il mio fidanzato. Eh sì, visto che ogni volta che pubblico una foto con un uomo, pensate che sia il mio compagno, ho deciso di presentarvelo, è proprio lui e si chiama Orso!!!». Barbara D'Urso frena così il gossip scatenato dal post precedente. ​Carmelita aveva, infatti, condiviso uno scatto accanto al celebre fotografo Julian Hargreaves. «Ogni tanto, ma veramente ogni tanto, mi regalo un aperitivo con un amico», aveva scritto.I due erano stati sorpresi insieme già nel marzo scorso da Novella2000 e tanto è bastato per far sospirare i fan pensando che la conduttrice si fosse finalmente innamorata. Barbara D'Urso è single da un po' ed è molto impegnata a livello professionale. Il selfie con il pupazzo è la risposta ironica a chi crede che la sua situazione sentimentale sia cambiata.L'orsacchiotto, ma anche la pecora Gaetana - protagonista di molte sue stories sui social - sembrano essere gli unici compagni notturni. Del resto meglio un pupazzo che un fantomatico Mark Caltagirone. L'estate, però, è ancora lunga e la conduttrice ha chiesto di andare in ferie anticipatamente per ricaricare le pile. In molti sognano che proprio le vacanze le regalino un nuovo amore.