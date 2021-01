Barbara D'Urso diventa pugile, la foto durante gli allenamenti. Ma i fan notano un dettaglio: «Non è possibile...». La conduttrice di Pomeriggio 5 ha trascorso le vacanze natalizie in una località marittima italiana. Tanti gli scatti in riva al mare, perfino con la pioggia.

APPROFONDIMENTI A CUORE APERTO GF Vip, Dayane Mello choc: «Ha tentato il suicidio»,... SU RAI1 Eleonora Daniele. Ivan Cottini, il ballerino affetto da sclerosi...

Oggi, però, Barbara D'Urso ha sorpreso i fan con un'immagine inedita. Sul suo profilo Instagram, ha condiviso una foto in cui è ritratta durante un allenamento di pugilato in giardino, con tanto di guantoni. Immediati i complimenti dei fan: «Sei bellissima». Ma alcuni utenti notano un dettaglio: «Non puoi indossare gli occhiali se fai box». E ancora: «È pericoloso».

In ogni caso, lo scatto di Barbara D'Urso pugile fa il giro del web. Boom di like.

© RIPRODUZIONE RISERVATA