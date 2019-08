Barbara D'Urso, il décolleté da urlo a 62 anni fa impazzire il web

Lunedì 26 Agosto 2019, 09:55 - Ultimo aggiornamento: 26-08-2019 09:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Barbara D'Urso fa impazzire i fan di Instagram. Gli ultimi due scatti pubblicati dalla conduttrice Mediaset la vedono ancora al mare e mettere in mostra un décolleté che cancella in un attimo i suoi 62 anni di età portati benissimo. le due foto hanno fatto letteralmente impazzire i suo fan.Moltissimi commenti e like in poche ore per la D'Urso. Qualcuno ipotizza un utilizzo di photoshop, ma tantissimo fanno i complimenti alla conduttrice che a breve tornerà in televisione per ricominciare una nuova stagione su Mediaset che la vedrà come sempre in prima fila con una serie di programmi. Ogni giorno Barbara D'Urso sarà in tv a far compagnia all'amato pubblico.