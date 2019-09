Barbara D'Urso, il sesso e i figli: «Magari, ma ai bambini non posso dedicare tutta me stessa»

Domenica 1 Settembre 2019, 19:33 - Ultimo aggiornamento: 01-09-2019 19:42

«Mi voglio innamorare». Barbara D'Urso ​si confessa al suo pubblico in attesa di tornare sul piccolo schermo e di riempire il palinsesto televisivo di Canale 5. Le vacanze sono finite e l'instancabile conduttrice ha scelto di rispondere alle domande dei suoi followers tra una riunione e l'altra negli studi di "Pomeriggio 5". Davanti a chi le chiede della sua vita sentimentale non nasconde la sua vena più romantica. E intanto spera di ritrovare anche la passione.«Il sesso? Magari… se mi innamorassi. Ma succederà, lo so», spiega la D'Urso. E su una possibile nuova maternità precisa: «Amo i bambini, ma bisogna dedicare loro tutta te stessa e in questa fase della mia vita non potrei. E poi mica si può concepire un bimbo da soli». La sua carriera è in continua ascesa e lei non si risparmia. A un utente che le chiede quando la televisione si libererà di lei risponde: «Spero il più tardi possibile. Intanto posso consigliarti, mentre sono in televisione, di cambiare canale o fare una passeggiata o l’amore con chi ami».Un messaggio simile a tanti altri dal momento che ogni giorno Carmelita deve fare i conti con numerosi haters. «Chi insulta non è sereno, quindi gli auguro serenità», commenta. Tra le altre domande scomode a cui non ha paura di rispondere ci sono quelle su possibili "ritocchini" estetici, che la conduttrice nega ancora una volta. Infine, un consiglio alla Barbara D'Urso di vent'anni fa: «Vai Carmelita, continua a impegnarti, perché l’impegno e la determinazione pagano sempre».