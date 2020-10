Barbara D'Urso, la sorella Eleonora col pancione sui social: «Sono quasi zia»

Barbara D’Urso sta per diventare zia e lo annuncia fiera dal suo account Instagram. La sorella Eleonora infatti è incinta e a breve Barbara D’Urso potrà abbracciare la sua nipotina.

Dal suo account social Barbara D’Urso ha condiviso uno scatto della sorella, che avrà un figlio dal marito Michele Olmo, col pancione in primo piano. La foto è seguita dalla didascalia: “Sono quasi zia, ti amo Eleonora. Col cuore”.

La sorella dal suo account ha postato la stessa foto, ma sottolineando nella didascalia il momento non semplice che sta vivendo: “Non è un momento ottimale per partorire, e Sofia avrà come prima immagine quella di un mondo infestato da mascherine. Starà a me raccontarle di bocche che sanno ridere e sorridere e di gente che... nonostante tutto, non smette di lottare! marito Michele El Kike Olmo we love u! Grazie Fotografi Boccadasse ... come sempre siete i migliori!!! #fotografiboccadasse #mammechelottano #sorrisioltrelemascherine #nonomesedifelicità”.

