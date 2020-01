Barbara D'Urso smentisce il flirt con Filippo Nardi, poi risponde a Giletti: «Orgogliosa di essere sotto testata giornalistica»

Barbara D'Urso ospite a Verissimo smentisce il flirt con Filippo Nardi. Ma andiamo con ordine. La conduttrice saluta con calore la padrona di casa Silvia Toffanin che mostra subito un filmato in cui viene raccontata la giornata tipo della D'Urso, una donna descritta come una super eroina, visto che tutti i giorni si sveglia all'alba, fa ginnastica e poi passa il resto della giornata a lavorare con i suoi numerosi impegni televisivi.

BARBARA D'URSO E FILIPPO NARDI: NESSUN FLIRT

racconta come è stato il suoe spiega che è stato molto bene: «Sono andata in Spagna a trovare mio fratello, era un po' che non ci vedevamo e poi mi hanno fatto la sorpresa i miei figli che mi hanno raggiunto insieme al loro papà. Siamo stati tutti insieme e siamo stati molto bene, ma devo dire che qualunque momento io passo con loro è bellissimo». Poi Silvia cerca di chiederle del rapporto con i suoi ragazzi, maprecisa: «Ho un patto con loro, io ho promesso loro che non ne parlo. Questo è un sacrificio per me, ma non posso farlo nemmeno quando sto qui con te che sei un'amica». Silvia allora aggiunge che fa solo una domanda, se è pronta a diventare nonna, Barbara allora cerca di evitare la risposta: «E tu sei pronta a divenatare nonna?», lasciando intendere che forse, sebbene i figli abbiano più di 30 anni, non lo è moltissimo.

Continua a parlare delle vacanze: «Dopo Natale sono andata a Dubai con una mia amica e insieme a noi c'era anche un cretino», Silvia sgrana gli occhi e Barbara chiarisce: «C'era Jonathan che ha rotto il cambio e siamo rimasti a piedi in mezzo a deserto. Nessuno è venuto a salvarci e abbiamo fatto due chilometri a piedi». Barbara racconta di aver superato la sua paura di volare e così ha iniziato a viaggiare.

Silvia poi chiede dell'amore e Barbara inizia a canticchiare cercando di eludere la domanda. Poi la Toffanin mostra delle foto di Filippo Nardi ma la D'Urso chiarisce: «Smentisco, io e Filippo siamo amici, non ci siamo dati mai nemmeno un bacio», ma Silva coglie la palla al balzo e le fa notare che tremava al pensiero della busta choc e chiede se quindi c'è un uomo nella sua vita, ma la conduttrice continua a sviare l'argomento.

La Toffanin poi chiede: «Giletti, ti ha molto criticata, soprattutto per il caso di Pamela Prati, come la prendi quando succedono queste cose?». Barbara D'Urso torna serie a chierisce: «Io sottolineo sempre di essere sotto testata giornalistica, perché ne sono orgogliosa, e sai bene che è così. Grazie a una serie di giornalisti che sono andati a fondo della situazione è venuta a galla la verità. Fare la distinzione tra testata giornalistica migliore o meno credo sia poco costruttivo» e la stessa Silvia aggiunge: «Poi parlare male di un collega non è bello, mai».

