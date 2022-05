Barù, la verità su Jessica e Victoria Cabello: «Se una mi piace mi faccio avanti». Poi la rivelazione sul cachet

Barù parla di Jessica Selassié e della sua ex, Victoria Cabello, senza filtri a Radio Radio, nella trasmissione "Non succederà più" con Giada Di Miceli. Il nipote di Costantino della Gherardesca ha risposto alle domande sul Grande Fratello Vip, il reality a cui ha partecipato recentemente, e sulla attuale situazione sentimentale.

Proprio nella casa più spiata d'Italia ha conosciuto la principessa Jessica. «Lei si è infatuata», sottolinea la conduttrice ricordando il gossip che ha alimentato i fan dei Jerù. Barù spiega una volta per tutte: «Siamo ancora amici. Non sono uno timido, se una mi piace mi faccio avanti non so che dire ragazzi».

La ragazza, dunque, non gli sarebbe mai piaciuta, mentre si vocifera di un possibile ritorno di fiamma con Victoria Cabello, grande protagonista dell'ultima edizione di Pechino Express: «Io ci sto provando, non so se lei mi vuole», dichiara, salvo poi specificare: «Era una battuta, siamo amici, ma mai dire mai». Alla domanda sul perché ha fatto il Gf Vip confessa candidamente: «Per i soldi, mi hanno pagato molto bene e non ho potuto dire di no. Ho detto al mio agente "spara questa cifra tanto non la daranno mai" e invece l'hanno data».