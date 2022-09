Beatrice Valli sta male: sparisce dai social, poi torna. «Ecco cosa mi è successo»

Beatrice Valli, influencer, tra le protagoniste dei tanti red carpet al Festival di Venezia 2022 è ricomparsa nuovamente sui social. Già una volta aveva deciso di prendersi una pausa da Instagram. Un silenzio lunghissimo, spezzato da un video in cui poi ha poi dichiarato: «Scusate l’assenza, ma il mio solito problema di vertigini mi ha rimessa ko. Sono appena stata dimessa dall’ospedale, sto un pochino meglio». Dopo qualche giorno l'influencer è sparita di nuovo causando preoccupazione tra i follower.

Beatrice Valli e Marco Fantini incantano Venezia

Beatrice Valli nella bufera degli haters. Il botta e risposta su Instagram: «Ma quanto lavora!?»

Cosa è successo

Inizialmente da parte dell'influencer nessuna spiegazione. A tacere anche le sorelle Eleonora e Ludovica, mentre a destare qualche sospetto la mamma Sandra che aveva postato una storia su Instagram in cui chiaramente si riferiva alla figlia maggiore.

Beatrice spiega i motivi della sua sparizione

Solo oggi la Valli ha pubblicato una post in cui ha spiegato i motivi della sua sparizione: «Il deficit vestibolare acuto; questo è quello che mi è stato riscontrato questa settimana.

Sono giorni molto pesanti e duri per me, ci vorrà tempo, non so quanto ma ci sto mettendo tutta me stessa per riprendere le forze e l’energia che ho vi ho sempre dimostrato.

Purtroppo a volte non siamo noi a comandare il nostro corpo ma arriva il giorno in cui forse devi dire basta e capire davvero ciò che ti rende felice e serena, spero di tornare presto da voi!»