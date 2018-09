Bebe Vio dai Ferragnez, scatenata alla festa. Fedez: «Sono le 21.30 e sei già ubriaca»

Sabato 1 Settembre 2018, 11:07 - Ultimo aggiornamento: 01-09-2018 12:27

Nozze social per i Ferragnez che hanno tenuto proprio ieri sera, a poche ore dalle loro nozze, un mega party con tutti gli invitati. Tra i presenti anche alcuni dei vip che parteciperanno alle nozze e tra loro è spuntato il viso sorridente di Bebe Vio. L'atleta paralimpica ha salutato i follower della coppia durante una Instagram stories di Fedez.Il rapper ha abbracciato Bebe e ironizzando ha detto «Sono le 21.30 e Bebe e già ubriaca», quando evidentemente quello su di giri e lui. L'altleta ha sorriso e lo ha guardato con un'espressione ironica replicando: «Ah io?». Poi il party è proseguito tra le lacrime di commozione dei futuri sposi e la musica e il divertimento. Sulle note di Giusy Ferreri e grazie ai dischi di Benny Benassi Bebe si è lasciata andare a balli scatenati insieme a Chiara e agli amici di Fedez che nel clou della serata sono rimasti tutti senza camicia.Un party da ricordare, anche se il meglio deve ancora arrivare. Per la serata di saluto Bebe ha scelto un abito con dei voulan bianchi, in pieno stile Coachella, che è proprio il tema del matrimonio. Top secret sull'abito invece di questa sera che però sicuramente resterà in tema del festival musicale e modaiolo più importante al mondo.