Belen Rodriguez incinta? Da Spinalbese a De Martino, la showgirl risponde alle voci su Instagram

Belen Rodriguez risponde alle domande dei suoi follower sotto un post che ha pubblicato su Instagram chiarendo diverse questioni relative alla sua vita privata. La showgirl argentina ha ribadito di essere innamoratissima di Stefano De Martino e replicato ai commenti di chi ha notato un pancino sospetto. Non ha neanche tralasciato la questione sottoposta dalle malelingue riguardante Antonino Spinalbese, suo ex compagno e concorrente del GF Vip.

Tanta dolcezza per Stefano De Martino che come ha scritto la Rodriguez: «Mi fa brillare». Ora che sono di nuovo insieme i fan commentano: «Sei ancora più bella», tutto tra i due infatti sembra andare per il meglio. Qualcuno ha poi fatto ironia su Antonino Spinalbese. Nel post di Belen in questione, la modella è in compagnia di un hair stylist, medesimo lavoro svolto da Spinalbese. «Cerca di non innamorarti del parrucchiere che hai già dato», ha mormorato un utente. «Ci ho già provato, nulla da fare. Non mi vuole», la risposta della showgirl che ha evitato qualsivoglia polemica nei confronti di Antonino.

In dolce attesa?

Infine qualcuno ha notato delle forme sospette e non si è risparmiato di chiedere alla Rodriguez se fosse o meno in dolce attesa del terzo figlio. Belen non si è astenuta dal rispondere: «No», il commento secco, senza girarci troppo intorno. A differenza di altre volte la showgirl ha dedicato tanto tempo alle domande dei suoi follower, chiarendo molti dubbi sulla sua vita privata.