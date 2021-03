Belen, la dedica inaspettata del fidanzato Antonino Spinalbese. Fan increduli: «Che dice?»

Belen, la dedica inaspettata del fidanzato Antonino Spinalbese. Fan divisi. La showgirl argentina ha postato su Instagram uno scatto inedito che ha fatto subito il giro del web. Nell'immagine, tratta da un servizio fotografico, Belen appare con un inusuale caschetto, miniskirt e una giacca over bianca e nera.

Ma ad attrarre l'attenzione dei fan è la romantica dedica del fidanzato Antonino Spinalbese che è apparsa sotto allo scatto. «Vorrei che ti guardassi con i miei occhi». Le dolci parole comparse inaspettatamente sotto al servizio fotografico sciolgono il cuore dei fan e conquistano oltre mille like. «Che belle parole ti ha dedicato Antonino, siete stupendi insieme», scrivono alcuni follower. E ancora: «Che tenerezza».

La dedica romantica, però, non mette d'accordo tutti. Alcuni utenti notano: «Non sono parole sue, è una canzone di Ultimo». E ancora: «Dedicale qualcosa di tuo». In ogni caso, Belen apprezza il dolce commento di Antonino e risponde innamorata: «Continua a guardarmi così sempre». La coppia è in attesa di una bimba, Luna Marie, che dovrebbe arrivare in estate. Auguri!