Belen, Stefano De Martino geloso della moglie? «Se n'è fatto una ragione...». La showgirl argentina ha postato sul suo profilo Instagram un messaggio motivazione dedicato ai fan. Ma tra i commenti, qualcuno le ha chiesto della gelosia di Stefano e la sua risposta ha spiazzato tutti. Ma andiamo con ordine.

Nel messaggio motivazionale per i fan, Belen ha scritto: «Non permettete a nessuno di fermarvi, di demoralizzarvi. Se date rilevanza a discorsi negativi vi porteranno fuori strada. Combattete ogni giorno per i vostri obiettivi, provateci».

Poi un follower, vedendo la clip in cui un uomo solleva la gonna di Belen durante uno shooting, ha chiesto alla showgirl se il ballerino napoletano non fosse geloso di simili situazioni. Chiosa Belen: «Diciamo che se ne è fatto una ragione a vedermi in costume. Altrimenti non avrebbe sposato me».

