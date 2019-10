Belen, auguri social a Stefano De Martino per i suoi 30 anni: «Lo rifarei mille volte»

Giovedì 3 Ottobre 2019, 21:26 - Ultimo aggiornamento: 03-10-2019 21:45

Stefano De Martino compie 30 anni, i teneri auguri di Belen: «Lo rifarei altre mille volte...». Dopo aver festeggiato il compleanno con una cena in famiglia, arrivano via social i teneri auguri della showgirl argentina per il marito. Su Instagram, Belenscrive: «E lo rifarei altre mille volte, tutto quanto, perché la mia persona preferita al mondo sei tu.... auguri vida mia! Te amo con locura loco hermoso ❤️ #30anni». Stefano De Martino non ha commentato il post di auguri di Belen, ma si è limitato a mettere mi piace. Stefano è sempre stato riservato riguardo la sua vita privata. Ma ormai è evidente, l'amore è tornato e va a gonfie vele. Auguri!