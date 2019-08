Belen fa sognare con scatti hot e filma Stefano completamente nudo: boom di like

Venerdì 2 Agosto 2019, 13:45 - Ultimo aggiornamento: 02-08-2019 14:31

Più innamorati e complici che mai. Belen Rodriguez Stefano De Martino continuano a documentare sui social le loro vacanze in famiglia e non lesinano qualche immagine bollente. In unil ballerino e conduttore è apparso completamenteLa showgirl argentina ha ripreso l'amato mentre si faceva il bagno nella vasca e giocava con i capelli bagnati diTante risate, ma anche un "vedo non vedo" che è familiare a Belen. Nei post pubblicati da Ibiza, la showgirl argentina ha riscosso migliaia di like. Uno degli ultimi scatti mostra il lato B e un perizoma leopardato, lo stesso che si sarebbe sfilata in seguito per fotografarlo per terra. Maliziosa e provocante come sempre, si conferma tra le regine del gossip estivo. Senza dimenticare le voci sulla sua presunta gravidanza, poi smentita.Il rumor era stato diffuso dal settimanale "Oggi", che avrebbe ricostruito il recente malore di Belen durante la registrazione della prima puntata della nuova edizione di "Tú sí que vales". Secondo l'indiscrezione, Belen non si sarebbe sentita bene al punto da far saltare la sua presenza. La produzione ha scelto comunque di registrare la prima puntata senza di lei. ​La Rodriguez ha presentato un certificato medico che confermava la sua indisposizione.