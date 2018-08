Belen e la foto nuda su Instagram: fan esterrefatti. La foto che scuote il web

Venerdì 24 Agosto 2018, 22:53 - Ultimo aggiornamento: 25 Agosto, 01:16

Boom. L'ultima foto di Belen Rodriguez su Instagram è da rimanere a bocca aperta. La showgirl argentina, infatti, si presenta con un'immagine che la ritare completamente nuda, senza neppure un abito indosso. I fan premiano la foto con una montagna di like, e commenti entusiasti, ma non mancano le critiche. C'è chi commenta la foto di Belen mettendo in luce come la showgirl non perda occaione per mettersi in mostra. Fatto sta che la maggioranza dei follower sembra apprezzare il look di Belen.