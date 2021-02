Belen , frecciata a Stefano De Martino al ristorante con Cecilia e il fidanzato Antonino: «La vendetta va servita fredda...». Oggi, la showgirl argentina ha condiviso sul suo profilo Instagram una serie di stories sibilline che hanno attirato immediatamente l'attenzione dei fan.

Nei filmati, Belen, al ristorante con la sorella Cecilia Rodriguez e il fidanzato Antonino Spinalbese, parla di oroscopo. L'ex moglie di Stefano De Martino comunica ai fan che lei e la sorella hanno appena scoperto i propri ascendenti. «Mia madre - spiega Belen - ci aveva detto orari di nascita sbagliati, finalmente so qual è il mio vero ascendente. Io sono vergine ascendente scorpione e Cecilia è pesci ascendente acquario. Mi piace il mio nuovo ascendente, finora avevo pensato di essere bilancia. Ma lo scorpione è anche vendicativo e la vendetta è un piatto che va servito freddo...».

In tanti hanno visto nelle parole della showgirl una frecciata all'ex marito Stefano, che secondo i rumor non avrebbe preso bene la notizia della sua presunta seconda gravidanza. Già qualche giorno fa, Belen aveva condiviso su Instagram parole di fuoco, probabilmente dedicate al ballerino: «Io tutto quello che ho a questo mondo sono due cose, le palle e la parola e le ho sempre mantenute tutte e due – Scarface». Si trattava di un estratto del film scritto da Oliver Stone e interpretato da Al Pacino, ma in tanti hanno pensato a una frecciata.

Intanto, ancora nessuna conferma ufficiale sulla presunta gravidanza. Secondo alcuni rumors, Belen sarebbe entrata nel quarto mese. Ciò vuol dire che il secondogenito arriverebbe prima dell'estate. La showgirl sarebbe al settimo cielo. «Sono felicissima - avrebbe detto agli amici - non desideravo altro. Il lavoro va a gonfie vele, ho accanto a me un uomo che amo e che mi ama. Vorrei fermare il tempo, ora che ho tutto quello che ho sempre voluto».

