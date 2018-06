Belen, la crisi con Iannone e gli incontri casuali col vicino Fabrizio Corona

Buona vita @bonavita_official Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: Giu 11, 2018 at 5:22 PDT

Lunedì 11 Giugno 2018, 17:00 - Ultimo aggiornamento: 11-06-2018 18:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La crisi fra Belen Rodriguez e Andrea Iannone sembra assodata e nonostante il silenzio dei diretti interessati sono molte le ipotesi che vengono fornite dagli esperti di gossip per motivare la rottura dell’idillio. Alla base ci sarebbero motivi lavorativi: Belen delusa dalla mancata assegnazione come protagonista dei Mondiali di Calcio su Mediaset, passata a Ilary Blasi, avrebbe deciso di prendersi del tempo per dedicarsi a se stessa e alle sue ambizioni nel mondo dello spettacolo.Ad aggiungere carne al fuoco arriva la presenza di Fabrizio Corona. La showgirl e il suo storico ex erano già stati fotografati insieme, provocando le ire di Silvia Provvedi, attuale fidanzata del re dei paparazzi, ma la questione andrebbe oltre gli scatti dei paparazzi.Corona infatti, come fa sapere “Spy”, abita vicino alla Rodriguez e gli incontri fra i due, casuali o meno, sarebbero frequenti e la cosa naturalmente non incontra il favore del pilota delle sue ruote, che attenderebbe la fine del periodo di riflessione di Belen.