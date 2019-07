Belen incinta? «Ha avuto un malore durante la registrazione di Tu si que vales»

Giovedì 25 Luglio 2019, 17:56 - Ultimo aggiornamento: 25-07-2019 19:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arriva l'indiscrezione: «Ha avuto un malore durante la registrazione della prima puntata di Tu si que vales». La showgirl argentina potrebbe essere in attesa di un fratellino o di una sorellina per Santiago. Il rumor è stato diffuso dal settimanale Oggi, che avrebbe ricostruito l'accaduto. Sule ultime novità.Si legge su Oggi: «A suggerire che la bella argentina possa essere nuovamente in dolce attesa è il recente maloreche dicono l’abbia costretta a saltare la registrazione della prima puntata della nuova edizione di Tú sí que vales». Insomma, secondo l'indiscrezione,non si sarebbe sentita bene e sarebbe saltata la registrazione della prima puntata del programma targato Maria De Filippi.Il malore viene interpretato dal settimanale comeD'altra parte lo stesso Stefano De Martino in una recente intervista, parlando di un ipotetico secondo figlio, aveva risposto: «Ci affidiamo al destino». Che il momento sia arrivato? Staremo a vedere.