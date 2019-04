Belen e Santiago sul jet privato, volano gli insulti: ma il motivo è dolcissimo

Sabato 13 Aprile 2019, 10:34 - Ultimo aggiornamento: 13-04-2019 13:12

È un momento d'oro pe. Tra il lavoro in televisione (Colorado) e la ritrovata serenità sentimentale, lapuò dirsi felice, ma secondo gli haters ostenterebbe troppo. Uno scatto pubblicato su Instagram ha scatenato "l'ira" di parte dei followers perché la foto mostra il piccolo6 anni, su unmentre scherza con la madre facendo la "linguaccia".«Sei una pessima madre», «Vola basso, ostentare non ti fa onore, anzi» e «Ok, hai il jet privato e io una Punto...e allora? Ti credi migliore di me?». Sono alcuni dei commenti che i "leoni da tastiera" hanno lasciato sul suo profilo.Altri utenti l'hanno accusata di fare spesso «la spaccona esibendo il tuo jet» come fece un po' di tempo fa la moglie diAnche il piccolo Santiago è stato bersagliato dalle critiche perché giudicato troppo a suo agio a bordo di un jet. Stessa sorte era toccata alla figlia diMia, che dopo la vacanza aè stata definita «viziata di m...». Il figlio di Belen e Stefano De Martino era sull'aereo privato per raggiungere rapidamente il padre impegnato con la trasmissione "Made in Sud". Vestito casual, ha un tablet in mano e si gode il suo viaggio prima di vedere nuovamente i genitori abbracciati e innamorati. Una novità per lui, dal momento che era piccolissimo quando si sono separati.Dopo gli insulti sui social, Belen ha cercato di spiegare che il jet non è di sua proprietà, ma lo ha semplicemente noleggiato per andare da Stefano. Erano in ritardo e non hanno rinunciato a sostenere il ballerino dietro le quinte come per ogni registrazione della puntata. Nessuna vacanza, dunque, ma il tentativo di riunire la famiglia.Dopo la loro riappacificazione, infatti, è importante trascorrere più momenti possibile insieme.