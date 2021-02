Belen, la dedica al fidanzato Antonino: «Te amo». Poi, la brutta offesa dell'hater. La risposta di lei spiazza tutti

Belen, la tenera dedica al fidanzato: «Te amo, te amo». Poi, la brutta offesa dell'hater. La risposta di lei spiazza tutti. La showgirl argentina - incinta al quinto mese di una bimba - ha postato il video di una serie di romantici baci tra lei e il fidanzato Antonino Spinalbese. Poi la dedica: «Te amo, te amo, te amo...».

Il tenero filmato, condiviso su Instagram, ha fatto subito il giro del web. Immediati i commenti dei fan: «Siete bellissimi, si vede che siete innamorati». E ancora: «Che bello vedere l'amore». E c'è anchi chi dà consigli a Belen: «Tieniti stretto questo uomo, è stupendo». Tra in tanti messaggi di complimenti, spunta però anche quello di un hater che l'attacca. «Anche basta però...», scrive l'utente riferendosi alle dediche della showgirl al fidanzato Antonino. Ma, la risposta piccata di Belu non si è fatta attendere: «Perché? Io mica ti dico cosa postare sul tuo profilo». La replica al vetriolo della conduttrice argentina incassa quasi tremila like.

Intanto, cresce l'attesa per la nascita della figlia di Belen. In un'intervista a Verissimo, la showgirl argentina ha rivelato: «Quando ho incontrato Antonino - dice Belen - stavo chiudendo un cerchio. Quando è finita la seconda volta con il papà di Santiago, non è stato come il primo divorzio. Era una morte preannunciata. Quando ho conosciuto Antonino, ero pronta a cambiare rotta. È stato un colpo di fulmine. Sono un'esteta, mi piace un tipo di ragazzo. È un pochino più giovane, ma l'età non fa la persona. Abbiamo chiacchierato per quattro giorni di fila. Mi sembrava di conoscerlo già. Lui è un ragazzo gentile. Quando sei piccola, sei attratta dai bad boy. Poi ti rendi conto, che quei comportamenti non ti rendono appagata. È un uomo di altri tempi, sono di un felice. Mi rende felice da quando mi sveglio a quando vado a dormire».

