Belen, mamma Veronica e la frecciatina a Stefano De Martino: «Le persone che non ti cercano...»

La mamma della showgirl argentina ha condiviso su Instagram un post che ha attratto l'attenzione dei fan.Nell'immagine appare un testo sibillino che recita: «La vita decide chi entra nella tua vita, ma decidi tu chi rimane. La verità fa male una sola volta e la bugia fa male per sempre. Ecco perché devi valorizzare chi ti valorizza e non trattare come priorità chi ti tratta come un'opzione». Non è tutto.Anche la didascalia del post appare un po' "sospetta": «». Tanti i fan che hanno visto nel post un chiaro riferimento all'ex genero. Risponderà Stefano De Martino? Staremo a vedere.