Belen Rodriguez a Capri con il nuovo amore accende i riflettori dell'estate glam

Le previsioni meteo e la pioggia battente di ieri mattina sembravano aver scoraggiato gli indomiti vacanzieri dei sabati capresi, in gran parte romani e napoletani, che possono raggiungere l'isola in poche ore. Ma alla fine la voglia di Capri ha vinto sui dubbi e, dopo gli arrivi pomeridiani, la Piazzetta si è affollata. Il ritorno dei turisti e la presenza dei primi personaggi dello star system dicono che la ripresa è cominciata, così come era negli auspici degli imprenditori alberghieri. Dopotutto, le prime avvisaglie che questo sarebbe stato un fine settimana esplosivo si erano già palesate venerdì mattina, quando la sexy showgirl di origini croate Nina Moric, è sbarcata a Marina Grande con un look total white, attesa dal suo nuovo misterioso boyfriend. Ma il colpo grosso per la ripartenza del gossip caprese estivo è stato lo strombazzato arrivo di Belen Rodriguez, sbarcata sull'isola azzurra insieme alla sua nuova fiamma, l'imprenditore della moda napoletano Gianmaria Antinolfi, che venerdì ha festeggiato, sempre insieme alla showgirl e modella argentina, il proprio compleanno in un esclusivo club napoletano. Ieri sera, dopo aver trascorso la giornata in barca e dopo aver cenato a Villa Verde, lo storico ristorante dei vip di Francolino e Gianni, la coppia è scesa all'Anema e Core per salutare gli amici Guido e Gian Luigi e scatenarsi nel tempio del divertimento isolano.

Paparazzi scatenati fin da giovedì, per l'arrivo dell'attaccante nigeriano del Lille Victor Osimhen, che, dopo un tuffo al largo dei Faraglioni, si è diretto con un motoscafo veloce all'attracco privato di Villa Bismark, la principesca dimora scelta dal presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis per trascorrere una vacanza lontana da occhi indiscreti e per preparare in tranquillità le strategie di calciomercato per la prossima stagione. Quanto a Nina Moric non si è certo sottratta al by night isolano, dapprima con una cena romantica tête-à-tête al ristorante Al Caprì, a pochi metri dalla Piazzetta e con vista sulla baia di Napoli, dove lo chef Antonio Andreozzi, ha preparato per la coppia squisite pietanze flambé. Poi è stato il momento di esibirsi sul palchetto dell'Anema e Core. Meno mondano e più votato al relax è il weekend caprese del ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora, presenza frequente e discreta sull'isola.

