Belen Rodriguez e Andrea Iannone in crisi? E loro si fanno vedere in pubblico

Martedì 12 Giugno 2018, 20:32 - Ultimo aggiornamento: 12-06-2018 20:45

Da giorni si parla di una crisi tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone, ma la coppia sembra smentire le voci. I due sarebbero stati "paparazzati" in un locale a Milano. I due non si mostravano in pubblico da un po' di tempo e da tempo non venivano pubblicate le solite foto e dediche social.La showgirl argentina continua a tenere il riserbo sulla questione ribadendo la volontà di tenere le faccende private lontano dai riflettori e tra le mura domestiche. Da qui la concentrazione sul lavoro. Belen sarà impegnata nella trasmissione di Mediaset sui Mondiali di Calcio in Russia, ma con un ruolo ridimensionato rispetto ai pronostici.Le cause della separazione sono tuttora misteriosi, ma secondo “Spy”, settimanale diretto da Alfonso Signorini, i motivi andrebbero ricercati negli impegni professionali di Belen: «Non ha preso bene il fatto di essere stata sostituita alla conduzione del programma di Canale 5 di cui comunque farà parte del cast».«Ha deciso di concentrarsi sul lavoro - continua Signorini - prendendosi una pausa di riflessione. Il pilota non ha potuto far altro che accettare la decisione della ex fidanzata. Aspetta che lei cambi idea e soffre in silenzio per la lontananza della donna con la quale vorrebbe formare una famiglia».