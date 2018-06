Belen Rodriguez e Andrea Iannone in crisi: «Vivono in casa separate. Le uscite serali con le amiche...»

Martedì 5 Giugno 2018, 16:46 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2018 19:34

Sembra ormai conclamata la crisi fra Belen Rodriguez e Andrea Iannone. La voce già circolava e qualche mese per lo stesso motivo i due erano stati protagonisti del gossip, ma poi tutto era rientrato.Ora una fonte vicina a “TgCom” svela che la crisi è invece in atto e che i due ora vivrebbero in case separate. Alcuni indizi recenti, come la presenza della showgirl non accomagnato al concerto di JAx e Fedez e la sua assenza durante le gare del fidanzato potrebbero confermare la tesi, così come la mancanza ormai da tempo di immagini di coppia sui rispettivi account social.Non si sa se la separazione sia momentanea o meno, ma Belen nonostante le numerosi dichiarazioni d’amore a mezzo stampa, la scorsa sera era a ballare musiche latine, mentre Iannone dal canto suo si divertiva in un altro locale assieme agli amici.