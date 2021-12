Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: l'indizio social che getta nel panico i fan della coppia

Se è vero che la crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è acqua passata – sulla copertina di Chi della scorsa settimana i neogenitori sono stati paparazzati insieme nel parco sotto casa di Belen –, è anche vero che la showgirl sembra di tutto per confondere le idee a chi segue la coppia. A svelare l'ultimo "dispetto" della modella è stata, inconsapevolmente, Elisabetta Franchi, a cui la Rodriguez ha inviato alcuni capi della sua nuova linea d’abbigliamento Hinnominate.

BELEN E ANTONINO INDIZIO SOCIAL

All'apertura dei pacchetti, la stilista si è soffermata sui dettagli del packaging scelti dall’argentina, che ha accluso nelle scatole una frase molto evocativa. «Possa la strada alzarsi per venirti incontro, possa il vento essere sempre alle tue spalle, possa il sole splendere caldo sul tuo viso, e la pioggia cadere leggera sui tuoi campi. E finché non ci incontreremo di nuovo, possa Dio proteggerti nel palmo della sua mano». Si tratta di una famosa benedizione irlandese attribuita a San Patrizio, che Belen conosce molto bene, dal momento che il suo ex Stefano De Martino qualche tempo fa se l'era fatta tatuare in spagnolo sulla coscia destra, come omaggio alla compagna.

La scelta di riproporre la citazione per accompagnare la sua nuova linea di abbigliamento, sembra nascondere una certa nostalgia per il suo ex compagno o, quantomeno, la volontà di lanciare un'ulteriore frecciatina ad Antonino, segno che la crisi di coppia sia tutt'altro che superata.