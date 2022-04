Belen Rodriguez e la malattia dell'ex Antonino Spinalbese: «Non ne sapevo nulla...»

Belen Rodriguez ospite di “Verissimo” di SilviaToffanin insieme alla sorella Cecilia. Belen, di recente al timone de “Le Iene”, ha parlato anche della malattia confessata sul social dall'ex compagno, Antoninino Spinalbese.

Belen Rodriguez ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”. La showgirl, assieme alla sorella Cecilia, ha parlato della sua carriera e della sua vita privata, facendo anche un accenno all'ex compagno Antonino Spinalbese, padre della figlia Luna Marì. Durante l'intervista infatti la conduttrice le ha chiesto se fosse al corrente della malattia autoimmune annunciata dall'ex dal suo profilo social ai follower: «So soltanto che ha avuto l’infiammazione al pancreas – ha spiegato - sì. Non è una cosa così... Ha fatto un digiuno in ospedale per una settimana, ma della malattia autoimmune non ne so niente».

Belen si è detta comunque molti dispiaciuta: «E' il padre di mia figlia. Io adesso non sto a raccontare di più perché sono invecchiata di un bel po’ e qualcosa me la tengo per me. Ho imparato che fa bene tenersi le cose per sé stessi, ma sono anche una persona con un’umanità».

Belen e la gelosia per Fabrizio Corona

Belen poi, in tema di ex e di scenata di gelosia, ha raccontato una ”punizione” data all'ex Fabrizio Corona: «Una volta ho tirato un cactus a Fabrizio Corona perché me ne aveva combinata un'altra delle sue, è stata lunga toglierli le spine di dosso ma se lo meritava».