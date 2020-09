Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese, è amore: insieme a cena con gli amici

Belen Rodriguez assieme al fidanzato, Antonio Spinalbese. Belen Rodriguez è stata sorpresa durante una cena fra amici a fianco della sua nuova fiamma Antonino Spinalbese, di professione hair stylist.



L’ennesima conferma della vicinanza fra i due dopo il post dalle stories di Belen in cui inquadrava e taggava il nuovo compagno. Stavolta invece i paparazzi di “Chi” li hanno fotografati durante una tranquilla serata in un locale, dove hanno cenato assieme ad alcuni amici. Un nuovo possibile amore quindi per la showgirl, dopo la fine (per la seconda volta) del suo matrimonio con Stefano De Martino.



Ad inizio estate ha avuto un flirt, velocemente finito, con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi, a cui sono seguite voci di “avvicinamento” con Michele Morrone. Stefano De Martino invece, dopo il sospetto tradimento alla rodriguez con Alessia Marcuzzi, è stato recentemente sorpreso in una vacanza in barca assieme a una ragazza di nome Fortuna.

Ultimo aggiornamento: 19:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA