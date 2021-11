Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese, il commento su Instagram lascia i fan senza parole

Con un post su instagram Antonio Spinalbese fa interrogare i follower sul suo reale ritorno con Belen Rodriguez, dopo la crisi nata a seguito della nascita della loro prima figlia, Luna Marì.

Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese, il commento lascia i fan senza parole

Recentemente Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese sono stati fotografati insieme mentre passeggiavano per Milano con Luna Marì e Santiago, facendo pensare a un rientro della crisi che li aveva colpito dopo la nascita della piccola. Un post dell’ex hair stilyst però mette in dubbio la ritrovata serenità con la sua bella.

APPROFONDIMENTI GOSSIP Belen, Antonino Spinalbese conferma la crisi? Il giallo della... L'IMPREVISTO Ballando con le Stelle, Andrea Iannone ha un malore: la regia... AMORE PATERNO Stefano De Martino, il rapporto col figlio Santiago: «Un giorno...

In un post sul social infatti Antonio Spinalbese ha condiviso uno scatto in cui si vede una bottiglia di vino con un solo bicchiere e un accendino, come a dimostrazione di aver passato la serata da solo, seguita dalla didascalia: «Provate a dividerci». I dubbi dei follower sono aumentati quando un fan ha chiesto a Spinalbese «Poveri figli, ma perché non ci pensate prima di metterli al mondo?», ottenendo da Antonio la risposta: «Lo penso anche io!». I fan insomma hanno un altro elemento per credere poco al ritorno dell’amore e fanno notare che nella stessa sera Belen ha postato dei suoi scatti mentre è da sola nella vasca da bagno.