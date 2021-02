Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese, la dedica su Instagram: «Ringrazierò Dio ogni giorno per aver fatto incrociare le nostre strade»

Belen Rodriguez regala una tenera dedica sul social al fidanzato Antonio Spinalbese per il suo compleanno. Belen Rodriguez ha utilizzato il suo account Instagram per fare dei romanticissimi auguri al fidanzato Antonio Spinalbese: “Ringrazierò Dio – ha scritto nella condivisione - ogni giorno per aver fatto incrociare le nostre strade”.

BELEN RODRIGUEZ, LA DEDICA PER ANTONIO SPINALBESE

Belen Rodriguez dal suo account Instagram ha spostato una foto che la vede baciare il fidanzato Antonio Spinalbese, seguita da una lunga dedica: “Meriti qualcuno che vada in estasi ogni volta che sorridi – ha scritto nella romantica didascalia - meriti qualcuno che ti distragga dalle tue preoccupazioni, meriti qualcuno che senta la tua musica quando avrai voglia di ballare, meriti qualcuno che ti abbracci forte, che ti tenga la mano stretta per mai lasciarla, meriti un mondo intero di coccole, di attenzioni, di sguardi complici, di infinite risate dentro mille tramonti. Meriti rispetto, meriti lealtà. E io spero di darti tutto questo ogni giorno da quando apro gli occhi a quando li chiudo, addirittura nei miei sogni. Sei l’anima più bella che abbia mai incontrato, e ringrazierò Dio ogni giorno per aver fatto incrociare le nostre strade. Tua...Belen #auguri !!!!!! #felizcumpleanos”.

BELEN RODRIGUEZ INCINTA?

Proseguono intanto le voci che vorrebbero Belen Rodriguez incinta di Antonio Spinalbese. In attesa di conferme da parte dei diretti interessati, secondo alcuni follower le parole romantiche che la showgirl ha dedicato al fidanzato sarebbero proprio la conferma di un figlio in arrivo, il primo per la coppia nata ufficialmente sul finire di quest’estate.

